Госдума сняла Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла постановление об освобождении депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единая Россия») от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

Ранее, 12 октября, руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству в связи с его высказываниями.

Он подчеркнул, что, оставаясь просто депутатом, Лысаков вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. О каких именно высказываниях шла речь, не уточнялось.

Лысаков подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Решение он назвал ожидаемым. Депутат связал его с комментариями и оценками, которые он публиковал с апреля в своем канале.