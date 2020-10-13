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Госдума сняла Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству
13 октября 2020, 19:35 • 45 • Политика
Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла постановление об освобождении депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единая Россия») от должности первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству.
«Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.
Ранее, 12 октября, руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии депутата Вячеслава Лысакова с должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по законодательству в связи с его высказываниями.
Он подчеркнул, что, оставаясь просто депутатом, Лысаков вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. О каких именно высказываниях шла речь, не уточнялось.
Лысаков подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Решение он назвал ожидаемым. Депутат связал его с комментариями и оценками, которые он публиковал с апреля в своем канале.
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