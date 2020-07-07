Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
Главная / Политика

Госдума сделала первый шаг, чтобы наказывать чиновников-хамов. Впереди ещё два чтения

07 июля 2020, 22:00  •  37 • Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников. Кроме того, за ненадлежащее поведение чиновников смогут дисквалифицировать.
В нижней палате парламента в первом чтении был принят закон о наказании чиновников за хамство. Ранее с предложением строже наказывать чиновников выступил Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что работать без уважения к людям нельзя.
Авторами инициативы, которой предстоит пройти ещё два чтения, выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В предложенном проекте закона указано, что чиновников за хамство будут дисквалифицировать или выписывать им штрафы.
Причём сумма штрафных санкций солидная: за первое нарушение государственным и муниципальным служащим придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а если хамство было допущено повторно, то штраф вырастет от 100 до 150 тысяч.
Кроме того, за некорректные высказывания предлагается дисквалифицировать чиновников на срок до года, а при повторном случае - до двух лет.
В документе также конкретизируется понятие оскорбления.
Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Авторы документа планируют дополнить эту формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", сообщает РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 12:00
"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 23:00
Предупреждали, чтобы забыл, но… Зеленскому напомнили о "пророчестве" про Крым
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
02 июля 2020, 13:00
"Хватит издеваться": Зеленский ополчился на Лукашенко из-за ситуации с выборами
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
05 июля 2020, 17:00
Нашлись новые доказательства уничтожения улик по MH17 Украиной
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.