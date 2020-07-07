Госдума сделала первый шаг, чтобы наказывать чиновников-хамов. Впереди ещё два чтения

В нижней палате парламента в первом чтении был принят закон о наказании чиновников за хамство. Ранее с предложением строже наказывать чиновников выступил Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что работать без уважения к людям нельзя.

Авторами инициативы, которой предстоит пройти ещё два чтения, выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В предложенном проекте закона указано, что чиновников за хамство будут дисквалифицировать или выписывать им штрафы.

Причём сумма штрафных санкций солидная: за первое нарушение государственным и муниципальным служащим придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а если хамство было допущено повторно, то штраф вырастет от 100 до 150 тысяч.

Кроме того, за некорректные высказывания предлагается дисквалифицировать чиновников на срок до года, а при повторном случае - до двух лет.

В документе также конкретизируется понятие оскорбления.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Авторы документа планируют дополнить эту формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", сообщает РИА "Новости".