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Госдума сделала первый шаг, чтобы наказывать чиновников-хамов. Впереди ещё два чтения
07 июля 2020, 22:00 • 37 • Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников. Кроме того, за ненадлежащее поведение чиновников смогут дисквалифицировать.
В нижней палате парламента в первом чтении был принят закон о наказании чиновников за хамство. Ранее с предложением строже наказывать чиновников выступил Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что работать без уважения к людям нельзя.
Авторами инициативы, которой предстоит пройти ещё два чтения, выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. В предложенном проекте закона указано, что чиновников за хамство будут дисквалифицировать или выписывать им штрафы.
Причём сумма штрафных санкций солидная: за первое нарушение государственным и муниципальным служащим придётся заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а если хамство было допущено повторно, то штраф вырастет от 100 до 150 тысяч.
Кроме того, за некорректные высказывания предлагается дисквалифицировать чиновников на срок до года, а при повторном случае - до двух лет.
В документе также конкретизируется понятие оскорбления.
Сейчас Кодекс об административных правонарушениях определяет этот термин как "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Авторы документа планируют дополнить эту формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме", сообщает РИА "Новости".
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