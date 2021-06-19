Госдума России осудила политику Кишинёва и Киева в отношении Приднестровья

Молдова и Украина планируют усилить блокаду Приднестровья

Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление «О планах и действиях Молдовы и Украины, ведущих к срыву урегулирования приднестровского конфликта».

В принятом документе осуждаются действия президента Молдавии Майи Санду и власти Украины, которые делают всё возможное для того, чтобы разрушить миротворческую операцию и усложнить жизнь жителям региона, вводя всевозможные блокады.

Депутаты партии «Единая Россия», выступившие инициаторами постановления, предложили также оказать помощь гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приднестровской Республики.

«Возникший в ходе президентских выборов в Республике Молдова в 2020 году внутриполитический кризис, сопровождаемый неприкрытым вмешательством Румынии, США и других западных стран, не разрешён и усугубляется по мере приближения досрочных парламентских выборов 11 июля. Поддерживающие президента Молдовы Майю Санду политические силы используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе»,

– говорится в тексте постановления.

Упоминается в документе и «неблаговидная роль» украинских властей, которые своими действиями и заявлениями способствуют обострению конфликта в регионе. Введение же с 11 июля полномасштабного совместного таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган» угрожает ограничить внешнеэкономическую деятельность ПМР, в том числе поставку в республику лекарств и продуктов питания, отмечается в постановлении. Всё это может привести к тому, что уже с 1 сентября полностью прекратится транспортное сообщение Приднестровья с соседними государствами, а вместе с ним – и снабжение населения Республики.

«В Государственной Думе убеждены, что обострение конфликта никак не отвечает ни заявленным целям мирного урегулирования, ни перспективам Республики Молдова как самостоятельного и независимого государства. Всем должно быть ясно, что Россия как гарант урегулирования приднестровского конфликта, мира и спокойствия на берегах Днестра не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени»,

– отмечается в документе.

В Приднестровье приветствовали принятие постановления Государственной думой России.

Глава ПМР Вадим Красносельский выразил признательность за внимание российских депутатов к проблемам Приднестровья.

«Думаю, всем понятно, что заявление несёт в себе весьма конкретный официальный сигнал со стороны России как влиятельной мировой державы, ответственного гаранта и посредника в молдавско-приднестровском урегулировании, адресованный всем вовлечённым в общерегиональные процессы участникам»,

– цитирует президента Информационное агентство «Новости Приднестровья».