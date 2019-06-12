Госдума решила смягчить наказание за хранение наркотиков

Члены Государственной думы (ГД) разработали проект поправок, смягчающих наказание за хранение наркотиков без цели сбыта, рассказал депутат нижней палаты парламента Николай Брыкин.

По его словам, речь идет о внесении поправок в ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта. Депутаты хотят перевести эту часть статьи из тяжких в средние. Таким образом, может быть уменьшен верхний порог наказания с 10 лет до пяти.

Документ уже получил одобрение со стороны Министерства внутренних дел. Теперь в Госдуме ожидают отзыва правительства. Заседание ГД по законопроекту может состояться уже 20 июня, пишет «РИА Новости».

Данный вопрос был поднят на фоне дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в якобы попытке сбыта наркотических веществ. Журналист был отправлен под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с мужчины сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала МВД ужесточить требования к сбору доказательств при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Омбудсмен пояснила, что речь идет о тех случаях, когда человек не был задержан на месте преступления при передаче запрещенных веществ и если нет прямых свидетелей.