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Госдума решила смягчить наказание за хранение наркотиков

12 июня 2019, 04:54  •  20 • Политика
Члены Государственной думы (ГД) разработали проект поправок, смягчающих наказание за хранение наркотиков без цели сбыта, рассказал депутат нижней палаты парламента Николай Брыкин.
По его словам, речь идет о внесении поправок в ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта. Депутаты хотят перевести эту часть статьи из тяжких в средние. Таким образом, может быть уменьшен верхний порог наказания с 10 лет до пяти.
Документ уже получил одобрение со стороны Министерства внутренних дел. Теперь в Госдуме ожидают отзыва правительства. Заседание ГД по законопроекту может состояться уже 20 июня, пишет «РИА Новости».
Данный вопрос был поднят на фоне дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в якобы попытке сбыта наркотических веществ. Журналист был отправлен под домашний арест. Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с мужчины сняли обвинения в связи с недостаточностью доказательств.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала МВД ужесточить требования к сбору доказательств при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Омбудсмен пояснила, что речь идет о тех случаях, когда человек не был задержан на месте преступления при передаче запрещенных веществ и если нет прямых свидетелей.

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