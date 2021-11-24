|
Госдума решила. На премии чиновникам хватило, а на пенсии – нет
24 ноября 2021, 22:20 • 139 • Политика
Минфин предложил выделить на премии чиновникам 185 миллиардов рублей. Сумму заложили в бюджет, а сегодня проект приняли в третьем чтении. Большинство предложение поддержали, в отличие, например, от индексации пенсий неработающим пенсионерам. Эти и другие детали произошедшего в обзоре "Первого русского".
Принятый бюджет уже называют бездушным, поскольку заложить в проект целый ряд социальных гарантий не удалось. Царьград уже рассказывал о произошедшем. Так, обозреватель телеканала Константин Двинский отмечает, что это не бюджет развития, а бюджет стагнации.
В результате повышения планки ликвидной части Фонда национального благосостояния с 7 процентов до 10 процентов нас ждут катастрофические последствия. Именно это решение лоббировал министр финансов России Антон Силуанов. В результате из экономики изымут 7 триллионов рублей. Деньги не будут работать на развитие национального хозяйства - их заморозят.
"Мягко говоря, халатность, непрофессионализм"
С позицией Минфина не согласны на экспертном уровне. Так, экономист Валентин Катасонов считает, что нормальный бюджет должен быть сбалансированным, иначе это чревато плохими последствиями:
Бюджет России профицитный, то есть средства идут в "кубышку". И это в условиях бедности, которая сократилась на десятые доли процента. Номинально МРОТ повышен, однако с точки зрения Катасонова - "это смешные деньги", к тому же, удивляет, что у нас есть и МРОТ, и прожиточный минимум.
Минфин не остановился на повышении планки ликвидной части ФНБ, а выбил к тому же секвестирование расходов на поддержку национальной экономики.
Урезали перспективные отрасли производства. А мы вынуждены делать выводы о парадоксе, когда бюджет профицитный, золотовалютные резервы разбухли донельзя (по состоянию на 12 ноября 2021 года – 626,2 миллиарда долларов, в том числе ФНБ – порядка 198 миллиардов), а средств на развитие реального сектора экономики, включая прорывные высокотехнологичные отрасли, почему-то не находится.
"Да и социалка хромает на обе ноги", - подчеркнул обозреватель "Первого русского".
На премии деньги есть, на пенсии - нет
О социалке в эфире авторской программы "Сухой остаток" в деталях сегодня говорил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. Как известно, решение об индексации пенсий работающим пенсионерам так и не принято. Кроме того, нет подвижек в вопросе повышения индексации пенсий неработающим - тут всё также пресловутая "тысяча Силуанова", существующая лишь на бумаге. Зато деньги нашлись на премии чиновников, о чём одним из первых Царьграду сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов:
Премии так и были приняты в ходе обсуждений. Хотя две фракции предложения не поддержали. Да и речи с трибуны Госдумы, действительно, были жаркие. Все детали - в видеоверсии "Сухого остатка".
Экономист Василий Колташов, комментируя решение о премиях в беседе с Царьградом, подчеркнул, что это - горькая иллюстрация того, что и чиновникам не находят средства, чтобы на низовом уровне просто повысить зарплаты:
В завершение лишь добавим, что для поддержания заработной платы бюджетников на обещанном уровне уже в этом году решено выделить дополнительные деньги. Таким образом, будут перекрыты дыры, сформировавшиеся из-за инфляции. Выделить средств сегодня просил президент России Владимир Путин, обращаясь к правительству. В то же время, глава ЦБ Эльвира Набиуллина продолжает настаивать, что по её прогнозам инфляция не "выйдет из берегов" и останется на терпимом уровне... Так где реальная жизнь - в прогнозах или требованиях к правительству, на бумаге или на полках магазинов с постоянно растущими в цене товарами?
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 ноября 2021, 13:45
|
20 ноября 2021, 05:10
|
19 ноября 2021, 04:00
|
18 ноября 2021, 14:35
|
22 ноября 2021, 13:45
|
18 ноября 2021, 01:10
|
20 ноября 2021, 19:45