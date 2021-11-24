Госдума решила. На премии чиновникам хватило, а на пенсии – нет

Минфин предложил выделить на премии чиновникам 185 миллиардов рублей. Сумму заложили в бюджет, а сегодня проект приняли в третьем чтении. Большинство предложение поддержали, в отличие, например, от индексации пенсий неработающим пенсионерам. Эти и другие детали произошедшего в обзоре "Первого русского".

Принятый бюджет уже называют бездушным, поскольку заложить в проект целый ряд социальных гарантий не удалось. Царьград уже рассказывал о произошедшем. Так, обозреватель телеканала Константин Двинский отмечает, что это не бюджет развития, а бюджет стагнации.

В результате повышения планки ликвидной части Фонда национального благосостояния с 7 процентов до 10 процентов нас ждут катастрофические последствия. Именно это решение лоббировал министр финансов России Антон Силуанов. В результате из экономики изымут 7 триллионов рублей. Деньги не будут работать на развитие национального хозяйства - их заморозят.

"Мягко говоря, халатность, непрофессионализм"

С позицией Минфина не согласны на экспертном уровне. Так, экономист Валентин Катасонов считает, что нормальный бюджет должен быть сбалансированным, иначе это чревато плохими последствиями:

Меня всегда удивляли проекты бюджетов либо с большим дефицитом, либо с большим профицитом. Я об этом много говорил и писал, что несбалансированный бюджет – это, мягко говоря, халатность, непрофессионализм. А зачастую это и признаки каких-то преступных замыслов. Потому что, как вы сами понимаете, дефицит – это всегда какие-то кредиты, проценты, которые, как правило, оказываются за пределами бюджета. С профицитом то же самое. Профицит означает, что где-то размещаются избыточные средства, имеет место определённая сделка с банками, но в данном случае банки выступают уже не как кредиторы, а как институты, открывающие депозиты для этих самых казённых денег.

Бюджет России профицитный, то есть средства идут в "кубышку". И это в условиях бедности, которая сократилась на десятые доли процента. Номинально МРОТ повышен, однако с точки зрения Катасонова - "это смешные деньги", к тому же, удивляет, что у нас есть и МРОТ, и прожиточный минимум.

Минфин не остановился на повышении планки ликвидной части ФНБ, а выбил к тому же секвестирование расходов на поддержку национальной экономики.

Траты по этой статье урежут на 152 миллиарда рублей. Финансирование атомной энергетики сократят на 32 миллиарда, космической программы – на 40 миллиардов, программы развития фармацевтики – на 4,6 миллиарда, радиоэлектронной промышленности – почти на 13 миллиардов, - это далеко не весь список потерь, перечисленный Двинским.

Урезали перспективные отрасли производства. А мы вынуждены делать выводы о парадоксе, когда бюджет профицитный, золотовалютные резервы разбухли донельзя (по состоянию на 12 ноября 2021 года – 626,2 миллиарда долларов, в том числе ФНБ – порядка 198 миллиардов), а средств на развитие реального сектора экономики, включая прорывные высокотехнологичные отрасли, почему-то не находится.

"Да и социалка хромает на обе ноги", - подчеркнул обозреватель "Первого русского".

На премии деньги есть, на пенсии - нет

О социалке в эфире авторской программы "Сухой остаток" в деталях сегодня говорил ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. Как известно, решение об индексации пенсий работающим пенсионерам так и не принято. Кроме того, нет подвижек в вопросе повышения индексации пенсий неработающим - тут всё также пресловутая "тысяча Силуанова", существующая лишь на бумаге. Зато деньги нашлись на премии чиновников, о чём одним из первых Царьграду сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов:

Мы тоже там нашли, например, 185 миллиардов рублей на премирование чиновников. Ребята, а вы ничего не попутали? Может, наших пенсионеров лучше премировать индексацией пенсии? На здравоохранение, на детей войны, на решение социальных проблем наших граждан денег дать. Хотя бы здесь мы хотим справедливость восстановить.

Премии так и были приняты в ходе обсуждений. Хотя две фракции предложения не поддержали. Да и речи с трибуны Госдумы, действительно, были жаркие. Все детали - в видеоверсии "Сухого остатка".

Экономист Василий Колташов, комментируя решение о премиях в беседе с Царьградом, подчеркнул, что это - горькая иллюстрация того, что и чиновникам не находят средства, чтобы на низовом уровне просто повысить зарплаты:

Им просто кидают премию и не находят средства для того, чтобы индексировать пенсии пенсионерам. И самым важным, наверное, сейчас было бы поднять оплату труда бюджетников в тех сферах, которые мы привыкли называть социальными, – это образование и здравоохранение, область, в которой наблюдается тяжелейшая ситуация, где в регионах не хватает врачей, медсестёр, где люди получают очень маленькую зарплату. Ясно, что туда нужно направлять деньги. Профицит федерального бюджета, о чём нам очень часто говорят в Минфине, мог бы быть и меньше. Мы могли бы оставить просто схематический, какой-то небольшой профицит – сказать, знаете, у нас бюджет всё-таки с профицитом, он небольшой, но мы можем направить средства на то, чтобы дать пенсионерам больше денег, индексировать пенсии, в том числе индексировать пенсии работающим пенсионерам.

В завершение лишь добавим, что для поддержания заработной платы бюджетников на обещанном уровне уже в этом году решено выделить дополнительные деньги. Таким образом, будут перекрыты дыры, сформировавшиеся из-за инфляции. Выделить средств сегодня просил президент России Владимир Путин, обращаясь к правительству. В то же время, глава ЦБ Эльвира Набиуллина продолжает настаивать, что по её прогнозам инфляция не "выйдет из берегов" и останется на терпимом уровне... Так где реальная жизнь - в прогнозах или требованиях к правительству, на бумаге или на полках магазинов с постоянно растущими в цене товарами?