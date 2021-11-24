Госдума разрешила ЦБ вводить лимиты на выдачу потребительских кредитов

Госдума РФ в III чтении приняла закон, который ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые банки могут выдавать гражданам. Закон, принятый на пленарном заседании 24 ноября, должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Законом устанавливается, что Центробанк (ЦБ) может ограничивать для банков объемы выдаваемых необеспеченных кредитов потребителям.

На пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон поможет защитить граждан от кабалы и сохранит их средства.

«Положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение», — сообщили в пресс-службе Госдумы РФ.

Как в сентябре сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в 2021 году рост необеспеченного потребительского кредитования ускоряется, а доходы россиян и число заемщиков увеличивается несоразмерно этому показателю. Учитывая снижение стандартов кредитования, происходит накопление банками рисков и повышение долговой нагрузки населения.

Предложенные меры могут привести к ограничению доступа к ссудам отдельных групп россиян, развитию теневого рынка финансирования, негативно повлиять на работу небольших банков, а также нарушить конкуренцию в сегменте, добавлял вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Также 2 ноября Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Центробанк просит кредиторов не покупать долги по рассрочкам от торговых предприятий и маркетплейсов, а также ограничить работу с операторами сервисов рассрочки — не кредитовать их и не иметь долей в их капитале.