Госдума разрешила регионам с июля вводить налоговый режим для самозанятых

Государственная дума приняла поправки, которыми предлагается распространить специальный льготный налоговый режим для самозанятых граждан на все регионы России. Об этом сообщается во вторник, 31 марта, на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в документе, до этого режим работал в 23 регионах страны.

«Проект федерального закона направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях, выбрав для этого такую систему налогообложения, как специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в пояснительной записке.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц)», — отметил соавтор документа, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять законопроект, разрешающий всем регионам России с 1 июля 2020 года по желанию вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

25 марта депутат нижней палаты парламента Борис Чернышев предложил Минфину отменить налог для самозанятых в России до окончания пандемии коронавируса.