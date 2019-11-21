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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

21 ноября 2019, 14:24  •  95 • Политика

Госдума приняла закон, позволяющий присваивать гражданам статус иностранного агента - итоги голосования.

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