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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
21 ноября 2019, 14:24 • 95 • Политика
Госдума приняла закон, позволяющий присваивать гражданам статус иностранного агента - итоги голосования.
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