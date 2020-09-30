Госдума рассмотрит законопроекты президента по Конституции до конца октября

Государственная дума планирует в трех чтениях до конца следующего месяца рассмотреть президентские инициативы по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании 30 сентября сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Хочу обратить ваше внимание, что все эти законопроекты [по поправкам в Конституцию] мы планируем рассмотреть в трех чтениях до конца октября», — приводит «РИА Новости» слова Жукова.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленный на исполнение поправок к Конституции, пишет «Газета.ру».

По словам российского лидера, суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. В начале июля Путин предложил членам рабочей группы по поправкам к Конституции продолжить работу над мониторингом реализации положений Основного закона страны.

Поправки в Конституцию предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме того, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.