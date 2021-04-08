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Госдума рассмотрит закон о запрете госчиновникам России иметь иностранное гражданство
08 апреля 2021, 14:00 • 81 • Политика
Комитет Госдумы по госстроительству предложил поправки в законопроект о запрете госчиновникам иметь двойное гражданство. Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.
Законопроект о запрете для госслужащих, военных и ряда других лиц в России иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом, рекомендовал принять Госдуме во втором чтении комитет по госстроительству и законодательству.
Проект был внесён в парламент президентом Путиным в конце 2020 года после внесения изменений в Конституцию. Принятие документа потребует изменений в 20 законах, передаёт ТАСС. Законом запрещается замещение государственных и муниципальных должностей при наличии любого документа о праве на постоянное проживание за границей. Такое же ограничение вводится для военных.
Ко второму чтению комитет внёс ряд поправок в законопроект, в том числе расширил ограничения на зампреда Центробанка России, послов и полномочных представителей страны.
Также поправка позволяет гражданам России с иностранным гражданством, которое они не могут прекратить по независящим от них причинам, быть принятым на госслужбу по решению президента. В таком случае они могут быть приняты на должность, не имеющую доступа к гостайне.
Второе чтение предложено провести 14 апреля. Законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.
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