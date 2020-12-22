Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
Главная / Политика

Госдума рассмотрит проект о совершенствовании сферы обращения медизделий

22 декабря 2020, 02:40  •  10 • Политика
Правительство России в понедельник, 21 декабря, внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании правового регулирования в сфере медицинских изделий, следует из базы данных нижней палаты парламента. Отмечается, что документ подготовлен Минздравом РФ.
«Законопроектом определяется возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока службы (срока годности), уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной регистрации; а также понятие «недоброкачественное медицинское изделие», — сказано в пояснительной записке.
Вместе с этим предлагается скорректировать и уточнить положения о госконтроле в сфере обращения медизделий, а также определить порядок утверждения «классификации неблагоприятных событий по типам и видам», связанных с обращением изделий.
Проектом устанавливается, что производство медицинских изделий, которые подлежат госрегистрации, должно соответствовать требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества, утверждаемым правительством РФ. Порядок организации и инспектирования производства устанавливается также кабмином, а методика определения оплаты за проведение такого инспектирования — уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, в документе предлагается, чтобы лицензии на производство, деятельность и обслуживание, выданные до вступления законопроекта в силу, были переоформлены в части техобслуживания до 31 декабря 2022 года.
16 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что качество медицинских изделий, которые в стране регистрируются по ускоренной процедуре для борьбы с пандемией коронавируса, не пострадало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
21 декабря 2020, 22:05
Когда ожидать краха США: Предсказавший развал СССР политолог дал подсказку
21 декабря 2020, 22:05
Трамп, введи войска: В Белом доме придумали, как отменить итоги выборов в США - CNN
21 декабря 2020, 23:55
Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"
21 декабря 2020, 23:55
Навальный засветил иностранную разведку? "Расследование" блогера разоблачила ФСБ
21 декабря 2020, 23:55
Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии
21 декабря 2020, 23:55
Навальный грозит потеснить COVID: Эксперт разобрал "сенсационный" разговор с агентом ФСБ
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 декабря 2020, 23:55
Совбез раскрыл прикрытие Навального, использованное в звонке "отравителю"
21 декабря 2020, 23:55
Перекачивают сотни баррелей в сутки: Раскрыта новая нефтяная схема США в Сирии
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - ...
22 декабря 2020, 01:40
«Мутация в сторону повышенной контагиозности»: что известно о «британской» версии кор...
22 декабря 2020, 01:45
"Может преодолеть даже самую сложную ПРО": В США назвали самое непобедимое ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 06:40
Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
20 декабря 2020, 21:20
Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
19 декабря 2020, 19:40
Зеленский станет последним президентом Украины
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.