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Госдума рассмотрит постановление о назначении Гордеева на должность вице-спикера

12 февраля 2020, 23:24  •  61 • Политика
Депутаты Госдумы рассмотрят проект постановления о назначении бывшего зампредседателя правительства России Алексея Гордеева на должность вице-спикера нижней палаты парламента в ходе заседания 13 февраля 2020 года. Об этом в среду, 12 февраля, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
По его словам, в четверг Гордеева представят в качестве депутата. «Кроме того, завтра рассмотрим проект постановления о назначении его на должность вице-спикера Госдумы», — цитирует Жукова агентство городских новостей «Москва».
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Кулика. В документе предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата с 11 февраля на основании его письменного заявления, передает «РИА Новости». Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала освободившийся мандат Гордееву. Также ЦИК приняла решение зарегистрировать его депутатом нижней палаты парламента и выдать удостоверение об избрании.
О том, что Гордеев получит мандат Кулика, сообщал 7 февраля зампред Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он отмечал, что политик также получит должность вице-спикера нижней палаты парламента. По словам Неверова, в Думе Гордеев будет представлять ту же региональную группу, что и Кулик, — Владимирскую, Липецкую, Воронежскую и Рязанскую области.
Новый состав правительства России объявили 21 января. Это произошло после того, как 15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост главы кабмина, объявил президенту России Владимиру Путину об отставке правительства. Путин одобрил решение и утвердил главу ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Гордеев являлся вице-премьером России с 18 мая 2018 по 15 января 2020 года. ТАСС отмечает, что он дольше всех в истории новой России проработал министром сельского хозяйства — с августа 1999 по февраль 2009 года. В 2009 году был утвержден на пост губернатора Воронежской области и переизбран в 2014 году. В декабре 2017 года назначен полпредом президента в ЦФО, проработав на этой должности до мая 2018 года.

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