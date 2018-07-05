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Госдума раскрыла размер пенсии депутатов

05 июля 2018, 15:24  •  86 • Политика

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пенсия депутата Госдумы, стаж работы которого превышает 10 лет, составит почти 63,5 тыс. рублей в месяц. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте нижней палаты.

В сообщении указывается, что размер пенсии депутата составляет 46,626 тыс. рублей при исполнении обязанностей в течение 5-10 лет. Для тех, кто был депутатом 10 лет и более, пенсия составляет 63,581 тыс. руб.

Отмечается, что пенсионное обеспечение бывших парламентариев регулируется законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. "Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии… при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения", - отмечается в сообщении. Если гражданин проработал в Госдуму менее пяти лет, то ни на какие доплаты он рассчитывать не может.

Вместе с тем указывается, что до 2017 года правила были другими. Сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом от года до трех, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата ГД. Для тех, кто был депутатом более трех лет, - 75% от денежного вознаграждения депутата. Те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, сохранили его.

В сообщении говорится, что в 2018 году среднемесячная заработная плата депутата составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога. Однако в соответствии с указом президента от 2015 года она выплачивается с уменьшением на 10%. Таким образом, фактическая среднемесячная зарплата в первой половине года составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс. рублей после уплаты подоходного налога). Денежное вознаграждение депутата, от которого высчитывается доплата к пенсии, с учетом индексаций в текущем году составляет 84,774 тыс. рублей.

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