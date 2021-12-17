Госдума проведёт служебное расследование из-за единственного слова в законе

Дума разберёт обстоятельства, которые привели к отклонению Советом Федерации закона о школьных онлайн-ресурсах. О решении сообщил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин отреагировал на жалобу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая накануне обещала направить письмо об инциденте - технической ошибке в законе об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов. Та же норма предписывает обучение по утверждённым учебно-методическим материалам в электронном виде. Совет Федерации норму отклонил.

Сенаторы потребовали внести технические правки. В беседе с "РИА Новости" глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что проблема в единственном исчезнувшем слове - "исключительно". Когда слово пропало, вся конструкция нормы поменялась. Кроме того, положения нормы теперь можно трактовать двусмысленно.

Совет Федерации просит Госдуму сформировать согласительную комиссию, которая могла бы доработать законопроект и вновь направить его в Совет Федерации. Вячеслав Володин согласился с предложением и потребовал провести служебное расследование, чтобы понять, куда делось слово "исключительно". По итогам этой работы депутаты сделают выводы.