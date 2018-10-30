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Госдума призвала дать отпор провокациям в Сирии

30 октября 2018, 19:09  •  102 • В России

Во вторник в Москве прошло заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Приехала и делегация из Сербии - эта страна является наблюдателем при ПА ОДКБ. Особое внимание парламентарии уделили Сирии и борьбе с международным терроризмом.

- Как видите, не успокаиваются те силы, которые настроены на рост напряжения, продолжаются провокации на территории Сирии, они связаны в том числе с попытками нарушить восстанавливающуюся мирную жизнь, дестабилизировать то, что сегодня достигнуто. Наша задача - сделать все, чтобы не допустить эскалации напряжения на сирийской земле, сделать все, чтобы мир, понимая ответственность за решение задач по восстановлению мирной жизни в Сирии, не втягивался в те провокации, которые сегодня зачастую организуются на сирийской земле с целью сорвать все договоренности и вновь ввергнуть Сирию в хаос войны. Мы должны давать этому отпор и в рамках парламентских структур, национальных парламентов, чтобы больше не повторилось то, что было на сирийской земле, - кровь, страдания, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Участники приняли рекомендации по гармонизации национальных законодательств государств-членов ОДКБ для создания единых списков террористических организаций.

- Принятие рекомендаций позволит обеспечить единый фронт борьбы с международными террористическими организациями и повысит оперативность взаимодействия специальных служб государств-членов ОДКБ, - пояснил председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности ПА ОДКБ, замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Это должно исключить ситуацию, когда в одном государстве организация считается террористической, а в соседнем - вполне легальной.

- Предлагаемое решение позволит нашим спецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность, более эффективно бороться с террористическими организациям, - заключил Вячеслав Володин.

Договорились депутаты и о продвижении общей позиции в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поскольку бывало, что мнения стран разнились.

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