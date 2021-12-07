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Госдума приняла заявление о дискриминации соотечественников в США
07 декабря 2021, 22:25 • 134 • Политика
Государственная дума выступила с заявлением о дискриминации соотечественников в США и обратилась к международным организациям с призывом осудить ее. Об этом стало известно во вторник, 7 декабря.
На рассмотрение депутатов заявление внес думский комитет по делам СНГ.
Как отметили его авторы, 18 ноября в связи с «жестким и беспрецедентным давлением» властей США вынужденно приостановил свою работу координационный совет организаций российских соотечественников в этой стране.
Комитет по СНГ рекомендовал Думе принять заявление «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки».
Депутаты Госдумы решительно осуждают «агрессивные действия властей» США, направленные против российских соотечественников, отмечается в заявлении. Утверждается, что преследованию американскими спецслужбами в США на протяжении года подверглись не менее 300 представителей соотечественников из РФ, живущих в Соединенных Штатах.
Депутаты Госдумы потребовали немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах и соблюдения их прав, написали авторы инициативы.
«Культурно-гуманитарные проекты координационного совета организаций российских соотечественников Соединенных Штатов Америки осуществляются на принципах открытости и сотрудничества в соответствии с американским законодательством и не подпадают под действие закона Соединенных Штатов Америки «О регистрации иностранных агентов», — уверены парламентарии.
Вашингтон вынуждает соотечественников из РФ отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на идентичность, что противоречит положениям Конституции США, отмечается в документе.
Депутаты обратились к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств — членов ЕС с призывом осудить эту дискриминационную политику.
3 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о давлении на представителей русскоязычной общины в США со стороны властей страны. По ее словам, из-за него вынужден приостановить работу координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС).
18 ноября КСОРС объявил о приостановлении своей деятельности в связи с расследованием американских спецслужб. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данный шаг спровоцирован «целенаправленными репрессиями» против российской общины.
В тот же день председатель КСОРС Елена Брэнсон подтвердила «РИА Новости», что в 2021 году агенты ФБР допросили нескольких сотен членов русскоязычной общины, среди которых были организаторы «Бессмертного полка» в США, общественные деятели, пенсионеры, а также студенты.
В КСОРС отмечали, что организация никогда не вмешивалась во внутриполитическую повестку Соединенных Штатов, не располагала финансовыми средствами, а также не получала и не раздавала какие-либо гранты.
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