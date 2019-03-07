В четверг 7-го марта Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственной власти и символики. Теперь очередь за Советом Федерации, который может рассмотреть законы уже 13-го марта, а после подписания их президентом (если такое произойдет) они вступят в силу.

КОГО ЭТО КОСНЕТСЯ

Часть общественности уже высказалась по поводу этих проектов в том смысле, что они накидывают на СМИ «удавку цензуры» и «душат свободу» в интернете. Однако, при попытке анализа поправок даже в первом приближении становится ясно, что к официально зарегистрированным СМИ они не имеют практически никакого отношения. СМИ и так обязаны публиковать только достоверную информацию (по закону о СМИ), а этические нарушения, вплоть до оскорбления общества или конкретных персон, пресекались и без этих поправок Роскомнадзором, который выносит по каждому практически случаю допущенных нарушений предупреждения, а после третьего может и лишить СМИ лицензии, пожелав счастливого пути в небытие. О том, насколько жестко тут контролируется информационная среда говорит хотя бы тот факт, что даже отсутствие указания о том, что та или иная организация запрещены в РФ решением суда может стать и становится основанием для вынесения предупреждения со стороны этой инстанции.

А вот что касается многочисленных блогов и сайтов, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, то их эти поправки действительно коснутся напрямую. Итак, в случае вступления документов в законную силу,

ЗА ЧТО И ЧЕМ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ

Под «фейковыми новостями» понимается недостоверная информация, которая распространяется под видом правдивых сообщений. И наказывать за фейк-ньюс будут в том случае, если эта информация несет общественно значимый характер, угрожает жизни, имуществу, здоровью граждан или подрывает безопасность (общественный порядок). Все мы помним, как буквально оттаптывались на горе и катастрофах отдельные личности, как некий украинский блогер «Вольнов», а с его подачи и многие российские оппозиционные «активисты» распространяли дикую ложь о случившемся в «Зимней вишне» в Кемерово, о авиакатастрофе Ту-154, в которой погибли ансамбль Александрова и «доктор Лиза» и в десятках других случаев.

Госдума приняла в окончательном чтении законопроекты об ужесточении наказания за фейковые новости и оскорбление общества, государственных власти и символики.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подобные «фейкометчики» из числа обычных граждан будут оштрафованы на сумму от 30 тысяч до 100 тыс. рублей, должностные лица раскошелятся на большие суммы – от 60 до 200 тысяч рублей, а юрлица заплатят больше всех – от 200 до 500 тысяч. Все это также может сопровождаться «конфискацией предмета административного правонарушения». А может и не сопровождаться.

Если «фейковые» сообщения повлекут за собой сбои в работе в сфере связи, энергетики объектов жизнеобеспечения, а также транспортной или социальной инфраструктуры, то штрафы окажутся больше. Но пропорции по этим трем категориям будут соблюдаются. Физлиц накажут штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, должностных – от 300 до 600 тысяч, а юрлица заплатят штраф в диапазоне от 500 тысяч до 1-го миллиона рублей.

Самые большие штрафы предусмотрены для случаев, когда лживые сообщения повлекли в результате своего обнародования смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики. Сумма таких взысканий для граждан будут варьироваться в диапазоне от 300 до 400 тысяч рублей, должностные лица станут платить от 600 до 900 тысяч, а юрлица будут обязаны раскошелиться на сумму от 1 миллиона до полутора миллионов рублей.

Схема наказания за нарушения, описанные во втором из принятых законопроектов – об оскорблении общества или государства (органов власти, госсимволики) примерно похожа, но конкретные виды наказания отличаются. За первое такое нарушение будет налагаться штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное сумма штрафов существенно больше – от 100 до 200 тысяч, а вот если нарушитель уже дважды подвергался такому наказанию, то сумма штрафа может составить от 200 до 300 тысяч. Во втором и последующих случаях нарушителя могут не штрафовать, а вместо этого арестовать на срок до 15 суток.

При этом, что немаловажно, административная ответственность (штрафы, арест) – это наказание, которое происходит наряду с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором по своей линии.

"Фейковые" новости и оскорбления властей теперь грозят блокировкой ресурса и штрафами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Модус операнди действий государственных структур в этих случаях достаточно прост и понятен. На первом этапе Генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с указанием факта и требованием принять меры и устранить нарушение.

Роскомнадзор фиксирует нарушение в своей информационной системе и требует у нарушителя удалить недостоверную или оскорбительную информацию. Если этого не происходит сразу после получения уведомления, то Роскомнадзор вправе временно заблокировать доступ к указанному ресурсу.

Как только нарушение будет устранено, владелец сайта направляет в Роскомнадзор уведомление об устранении нарушения, после чего блокировка снимается, а доступ к ресурсу возобновляется.

А КАК У НИХ?

На самом деле наказание за фейк-ньюс и оскорбления в сети – далеко не новость для мировой практики. И в странах Европы, и в Азии, и в Америке существуют не просто прецеденты, а даже законы, которые предусматривают гораздо более жесткие наказания, чем описаны в принятых нашим парламентом законах.

В Нидерландах, например, за оскорбление королевы полагается до 5 лет тюрьмы, А за нелестное слово в адрес ее супруга максимальное наказание всего на год меньше. В Польше за оскорбление президента можно загреметь за решетку на три года, либо заплатить большой штраф или отправиться на общественные работы по приговору суда. Даже если оскорбление касается иностранного государственного деятеля, можно облегчить свой кошелек в принудительном порядке. Так, хозяин одного из местных СМИ еще в 2005-м налетел на штраф более чем в 5 тысяч долларов за неуважительное высказывание в адрес Папы Римского во время визита последнего в Варшаву. Тюремный срок за оскорбление за оскорбление главы государства светит гражданам в Дании, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Казахстане, Азербайджане, Кувейте, Бахрейне, Иордании и других странах. В США сейчас в этой сфере «нравы смягчились», а ведь было время, когда уроженец Северной Каролины Уильям Мамфорд был повешен в Новом Орлеане за надругательством над звездно-полосатым. Правда, в далеком 1862-м, но ведь и всего-то за то, что сорвал флаг. Впрочем, за затронувшие их «фейк-ньюс» американцы и сами самозабвенно судятся. А даже за невнятную шуточную угрозу-призыв в сети в адрес своего президента уже не один американец в наши дни провели по году в американских тюрьмах.

А в Германии есть отдельный законопроект о регулировании соцсетей и об ответственности за распространение ложных, клеветнических и оскорбительных сообщений. И перечень нарушений весьма велик. За отрицание холокоста, богохульство, клевету, пропаганду антиконституционных организаций, оскорбление представителей иностранных государств и т.д. предусмотрена ответственность в виде штрафов. Для физлиц до 5 миллионов евро, для юрлиц – до 50 млн. А за оскорбление флага, гимна или герба государства – добро пожаловать за решетку на срок до 3-х лет.

ВОПРОС? ЕСТЬ ВОПРОС

И все же после принятия этих законов в нашей стране остается ряд вопросов и к тем, кто принимает законодательные акты, и к тем, кто их применяет. Многие, и вполне обоснованно, считают, что ужесточение наказания за описанные нарушения стало ответной реакцией депутатов и чиновников на те волны негатива и возмущения, которые обрушиваются на них после различного рода скандальных высказываний. Вроде ставших мемами утверждений чиновников, что «Родина-мать не просила рожать», «скотобазы» или клеймения малоимущих «алкашами и тунеядцами». Их уже трудно перечислить, поскольку в последнее время сословие депутатов и чиновников как будто охватила эпидемия «недержания языка». И, хотя авторы законопроектов и говорят, что их предложения вовсе не запрещают критику в адрес власть имущих, не позволяют привлечь к ответственности за это, сомнения, что новый инструмент попытаются применить в этих целях, остаются.

А это значит, что надо принять, как минимум, еще один закон – о наказании государственным служащим и слугам народа за оскорбление народа, социальных групп или их представителей. И предусмотреть на порядок бОльшие штрафы для невоздержанных на язык лиц из рядов исполнительной, законодательной или даже судебной власти. Или отдельно уточнить статью 282 УК РФ для должностных лиц. А может – распространить действие нового закона об оскорблении общества, государства и государственной власти и на весь народ с отдельными людьми. Поскольку, как гласит высший закон РФ, ее Конституция, «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».

Чтобы, если уж на то пошло, отвечать, так уж всем и перед всеми. И равновесие не нарушать.

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