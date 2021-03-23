Госдума приняла законопроект о «гаражной амнистии»

Депутаты Госдумы 23 марта в третьем чтении приняли законопроект, который упрощает порядок оформления прав россиян на гаражи и земельные участки под ними.

Так называемая гаражная амнистия будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Согласно принятому законопроекту, граждане смогут одним заявлением оформить права на земельные участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности, где были возведены их гаражи. Для гаражей, установленных до 2004 года, будет действовать упрощенный порядок предоставления земельных участков.

Отмечается, что до 1 сентября 2026 гола владельцы гаражей могут получить право на землю под ним бесплатно. Речь идет о тех участках, что были предоставлены организациям или гаражным кооперативам.

Чтобы доказать право пользования гаражом, граждане могут предоставить любые документы. Так, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что подойдут даже квитанции об оплате коммунальных услуг. Оформить заявление на землю можно будет в органах местного самоуправления.

«Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению — продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем», — цитирует пресс-служба председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее, 1 февраля, Павел Крашенинников отметил, что действие «гаражной амнистии» будет распространяться на стационарные гаражи и не коснется «гаражей-ракушек».