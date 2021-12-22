Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Госдума в III, окончательном, чтении приняла 22 декабря законопроект об уголовной ответственности для лихачей на дорогах. Поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

«Закон вводит в УК РФ новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Законом устанавливается для лихачей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишения права занимать определенную должность на срок до трех лет.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность в случае нарушения правил дорожного движения, таких как превышение скорости более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

«Тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 тыс. до 600 тыс. рублей», — добавили в Госдуме.

Ранее в этот день координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что если законопроект об ужесточении наказания для лихачей на дорогах заработает в ближайшее время, то в течение нескольких лет получится избавиться от суперэкстремалов на дорогах.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.