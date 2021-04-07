Госдума приняла закон об участии в выборах граждан-иноагентов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 7 апреля, приняла закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.

Проект закона был внесен членами комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Как следует из закона, кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязан указывать об этом в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах. Обязательно размещение информации об этом в агитационных материалах. Об этом необходимо сообщать на информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии и в избирательных бюллетенях.

Согласно закону, о своем статусе должны сообщать и физические лица из списка СМИ, признанных иноагентами, инвесторы избирательных фондов, а также те, кто жертвует деньги в избирательные фонды.

В законе уточнили пункт 6 статьи 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Теперь «незарегистрированные общественные объединения и иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, а также российские юридические лица, учрежденные иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», не могут проводить деятельность, способствующую или препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов и избранию зарегистрированных кандидатов. Запрет касается и проведение референдума.

Если в составе списка кандидатов избирательного объединения есть кандидат-иноагент, в подписном листе также должна быть информация о таком кандидате.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу граждане, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами.