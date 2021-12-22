Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам

Государственная дума в среду, 22 декабря, в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам списывать единовременные социальные выплаты за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Согласно документу, кредитным организациям запрещается взымать единовременные государственные соцвыплаты в счет погашения задолженности без дополнительного согласия со стороны заемщика. При этом в случае подтверждения согласия на списание со стороны гражданина он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.

«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем инициатива затронет не только разовые выплаты, но и другие виды соцпомощи, например пособия, которые положены беременным женщинам, находящимся в трудном положении.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — добавил Володин.

Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции «Единая Россия».

В сентябре первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из авторов инициативы, указал на недопустимость автоматического списания средств, предусмотренных соцвыплатами, в счет долгов по кредитам. Он подчеркнул, что назначенные в рамках соцпомощи средства должны быть неприкосновенны.

В том же месяце президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести до 1 февраля 2022 года изменения в законодательство для защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства по кредитам. Также ЦБ РФ рекомендовано организовать взаимодействие с кредитными организациями для обеспечения возврата гражданам списанных соцвыплат.

В конце августа российский лидер уже поручал сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Глава государства указывал на поступающие от граждан сообщения по поводу списания банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Он подчеркивал недопустимость этого, так как деньги предназначаются детям, семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.