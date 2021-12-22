Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
Главная / Политика

Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам

22 декабря 2021, 14:15  •  36 • Политика
Государственная дума в среду, 22 декабря, в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам списывать единовременные социальные выплаты за долги по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
Согласно документу, кредитным организациям запрещается взымать единовременные государственные соцвыплаты в счет погашения задолженности без дополнительного согласия со стороны заемщика. При этом в случае подтверждения согласия на списание со стороны гражданина он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.
«Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вместе с тем инициатива затронет не только разовые выплаты, но и другие виды соцпомощи, например пособия, которые положены беременным женщинам, находящимся в трудном положении.
«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — добавил Володин.
Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции «Единая Россия».
В сентябре первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из авторов инициативы, указал на недопустимость автоматического списания средств, предусмотренных соцвыплатами, в счет долгов по кредитам. Он подчеркнул, что назначенные в рамках соцпомощи средства должны быть неприкосновенны.
В том же месяце президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку внести до 1 февраля 2022 года изменения в законодательство для защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства по кредитам. Также ЦБ РФ рекомендовано организовать взаимодействие с кредитными организациями для обеспечения возврата гражданам списанных соцвыплат.
В конце августа российский лидер уже поручал сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Глава государства указывал на поступающие от граждан сообщения по поводу списания банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Он подчеркивал недопустимость этого, так как деньги предназначаются детям, семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



36
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную участь
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.