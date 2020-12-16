Госдума приняла закон о запрете перевозить более 10 пачек сигарет

Госдума приняла на пленарном заседании в среду, 16 декабря, закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободной перевозки физлицами по территории России.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака. По мнению авторов документа, неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов страны, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

Таким образом, принятый закон предполагает запрет на перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г на одного человека, уточняет телеканал «360».

В России уже введен аналогичный запрет для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Ранее в июле Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому в несколько раз увеличиваются штрафы за продажу насвая, сосательного табака (снюса), а также табачных изделий несовершеннолетним.

Максимальный размер штрафов для граждан за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий увеличат в восемь раз — с 5 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Поправки также предусматривают наказание граждан за продажу снюса и насвая детям штрафами от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому увеличиваются штрафы за торговлю насваем и снюсом, а также за продажу табачных изделий несовершеннолетним, сообщает телеканал «Звезда».