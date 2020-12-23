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Госдума приняла закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

23 декабря 2020, 12:35  •  37 • Политика
Госдума на пленарном заседании 23 декабря приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете финансирования митингов и демонстраций из-за рубежа, иностранными агентами или анонимно.
Закон, в частности, обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.
Документ также запрещает финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.
Ко второму чтению этот перечень был дополнен незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами.
Документ был разработан депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Другая инициатива парламентария, запрещающая массовые акции возле зданий экстренных служб, также была одобрена нижней палатой парламента в среду.
Документ запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Кроме того, предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС.
Помимо этого, документ уточняет, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом, и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования.
В первом чтении пакет поправок был одобрен на заседании Госдумы 9 декабря.
23 ноября Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконное ношение знака сотрудника СМИ на митингах. Другим законопроектом депутат предлагает штрафовать за финансирование организации и проведения митинга лиц, которые не имеют на это право. Такое нарушение может повлечь наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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