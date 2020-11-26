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Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

26 ноября 2020, 20:45  •  89 • Политика
Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.
«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется», — говорится в пояснительной записке к документу.
В то же время, как сообщает «Газета.ру», реализация этого законопроекта снизит трансферт из бюджета в Пенсионный фонд России в 2023 году на 669 млрд рублей.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россияне стали направлять в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.
В октябре заместитель министра финансов России Антон Дроздов сообщил, что законопроект о новой добровольной системе пенсионных накоплений в России может быть представлен в 2021 году.
В конце сентября Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал данную инициативу профсоюзов и отметил, что накопительную часть пенсии изначально не нужно было вводить в систему обязательного пенсионного страхования.

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