Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014–2022 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется», — говорится в пояснительной записке к документу.

В то же время, как сообщает «Газета.ру», реализация этого законопроекта снизит трансферт из бюджета в Пенсионный фонд России в 2023 году на 669 млрд рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы россияне стали направлять в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

В октябре заместитель министра финансов России Антон Дроздов сообщил, что законопроект о новой добровольной системе пенсионных накоплений в России может быть представлен в 2021 году.

В конце сентября Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал данную инициативу профсоюзов и отметил, что накопительную часть пенсии изначально не нужно было вводить в систему обязательного пенсионного страхования.