Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных

Государственная дума в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных.

Изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно документу, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.

Согласно документу, физлица смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.

В июне глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте.

Минцифры в феврале подготовило законопроект о создании в России реестра государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС).

ЕБС работает в России с 2018 года. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью граждане могут пройти удаленную идентификацию и пользоваться услугами любой финансово-кредитной организации без посещения офиса — открыть вклад или получить кредит.