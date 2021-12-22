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Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных
22 декабря 2021, 14:15 • 28 • Политика
Государственная дума в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных.
Изменения внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Согласно документу, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы.
Согласно документу, физлица смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию.
В июне глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте.
Минцифры в феврале подготовило законопроект о создании в России реестра государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС).
ЕБС работает в России с 2018 года. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью граждане могут пройти удаленную идентификацию и пользоваться услугами любой финансово-кредитной организации без посещения офиса — открыть вклад или получить кредит.
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