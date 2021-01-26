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Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящего» газа

26 января 2021, 17:55  •  83 • Политика
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота), следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента 26 января.
Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, в частности вводится дополнительная статья 6.13 «Пропаганда закиси азота».
«Пропаганда, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения влечет наложение административного штрафа на граждан», — следует из документа.
Уточняется, что для граждан штраф составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.
В ГД надеются, что новый запрет позволит сохранить здоровье граждан, так как закись азота зачастую действует на организм как наркотик.
С 1 января в России вступил в силу запрет на розничную продажу «веселящего газа» не в медицинских или промышленных целях, а также на его пропаганду, в том числе в интернете. Соответствующий закон подписал 29 декабря президент России Владимир Путин.

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