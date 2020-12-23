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Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
23 декабря 2020, 12:35 • 34 • Политика
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы за цензуру против российских СМИ. Решение было принято на пленарном заседании в среду, 23 декабря.
Законом вводится понятие «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».
Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских медиа.
Согласно документу, Роскомнадзор наделяется полномочиями ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик, блокировать или в судебном порядке применять административные штрафы.
Как стало известно ранее, документ будет действовать в том числе в отношении сервиса видеохостинга YouTube, социальной сети Facebook и Twitter.
Инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Отменивший цензуру против российских СМИ ресурс должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.
Ранее, 29 сентября, Роскомнадзор попросил Совет Федерации и Госдуму внести в законодательство меры по защите россиян от цензуры отечественных СМИ на иностранных интернет-платформах.
5 ноября Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступила с предложением ввести для иностранных интернет-компаний штраф до 10 млн рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний.
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 19 ноября.
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