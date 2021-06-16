Госдума приняла закон о развитии агротуризма

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который регламентирует развитие сферы сельского туризма (агротуризма) в России. Об этом в среду, 16 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

Как отмечается, под сельским туризмом подразумевается «туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек» с целью отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, знакомства с работой сельхозпроизводителей.

По словам главы профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, на данный момент доля доходов российских фермеров от агротуризма не превышает 1%, а принятие данного закона обеспечит его госрегулирование и господдержку.

«Это расширит источники дохода наших фермеров, снизит зависимость от сезонных работ. Граждане получают возможность комфортного и познавательного отдыха на природе, знакомства с историко-культурным наследием и народными промыслами. Для деревень и малых городов это новый источник налогового дохода, дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры», — приводятся слова один из авторов законопроекта, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева.

Проект был внесен в ГД в апреле 2019 года. Документ вызвал большой интерес среди представителей фермерства и многих организаций, однако профильный комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал вернуть инициативу для доработки.

В феврале 2021 года стало известно, что фермер в Приморье получила грант в размере 1 млн рублей для развития уникального хозяйства в Надеждинском районе края, куда будут привлекаться туристы. В региональном правительстве отмечали, что на создание семейных ферм предусмотрена господдержка в размере до 30 млн рублей. Это, по словам фермера, позволит развить агротуризм в России.