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Госдума приняла закон о назначении глав ФСБ и СВР после консультаций с Совфедом

28 октября 2020, 13:30  •  85 • Политика
Госдума в ходе пленарного заседания 28 октября приняла законопроект, устанавливающий новую процедуру назначения глав Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Службы внешней разведки (СВР).
«Законопроектом определяется процедура проведения консультаций Президента Российской Федерации с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также на должность руководителя Службы внешней разведки Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ранее, 22 сентября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.
Внести изменения в Основной закон предложил Путин. В частности, поправками предлагалось усилить роль Госдумы и Совфеда. Нижняя палата парламента получит право утверждать кандидатуру премьера, предложенную президентом. Госдума также сможет утверждать кандидатуры замов председателя правительства и федеральных министров, кроме тех, которыми руководит президент, по представлению главы государства.
Главы федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС, а также прокуроры субъектов РФ будут назначены президентом России по итогам консультаций с Совфедом.

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