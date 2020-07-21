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Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
21 июля 2020, 16:00 • 56 • Политика
Государственная дума в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Об этом стало известно во вторник, 21 июля.
Закон предусматривает голосование на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.
Такое решение может быть принято не позднее чем за 10 дней с даты официального объявления о назначении выборов и не подлежит пересмотру. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.
Кроме того, предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест. При проведении выборов в местное самоуправление и местных референдумов соответствующее решение принимает избирком субъекта РФ.
Также законопроектом предлагается сделать возможным освобождение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий. Такое решение должен будет принимать тот орган, который его назначил. Для этого политическая партия должна будет подать мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий члена избиркома. Однако окончательное решение принимает непосредственно избирательная комиссия.
В поддержку законопроекта проголосовали 344 депутата, а против — 51 человек. Ни один из участников заседания не воздержался от голосования.
Данный законопроект (47830-6) был внесен в 2012 году занимавшим в ту пору должность президента Дмитрием Медведевым. 15 июля он был принят во втором чтении.
Ранее в июле глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия оценит опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию и обсудит возможность проведения голосований в два-три дня.
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