Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноделии в России

Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. Проект закона приняли, отклонив все 189 поданных к нему поправок, говорится в среду, 18 декабря, на сайте нижней палаты парламента.

«Документ станет базовым для отрасли. Он призван создать условия для ее развития, а также производства качественной отечественной продукции из винограда и защиты населения от подделок», — отмечается в сообщении. Рассмотрение проекта закона в третьем чтении намечено также на среду.

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного во исполнение Указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В проекте представлены определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, в том числе «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник».

«Вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории страны, говорится в проекте закона.

Также закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. Предусмотрены особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение.

К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

Законопроект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.

Также создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.

Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. 18 ноября журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, заявил, что закон о виноделии станет настоящей революцией для отрасли.