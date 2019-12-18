Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Получается, в Киеве был переворот?": Украинский политолог "прозр...
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта
Булыжник в голову от «аграриев"
Русские в Лаосе – эхо старой войны и безопасность сегодня
Главная / Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноделии в России

18 декабря 2019, 15:09  •  22 • Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. Проект закона приняли, отклонив все 189 поданных к нему поправок, говорится в среду, 18 декабря, на сайте нижней палаты парламента.
«Документ станет базовым для отрасли. Он призван создать условия для ее развития, а также производства качественной отечественной продукции из винограда и защиты населения от подделок», — отмечается в сообщении. Рассмотрение проекта закона в третьем чтении намечено также на среду.
Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного во исполнение Указа президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
В проекте представлены определения 80 основным понятиям в сфере виноградарства и виноделия, в том числе «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник».
«Вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории страны, говорится в проекте закона.
Также закреплены технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина. Предусмотрены особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение.
К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.
Законопроект направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
Также создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.
Закон не распространится на граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также на садоводов и огородников.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии 19 ноября. 18 ноября журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, заявил, что закон о виноделии станет настоящей революцией для отрасли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 22:54
Под присмотром спецслужб США: На Украине из студентов и школьников создают информационные войска
17 декабря 2019, 16:24
"Жаль, если русских не будет в Токио": Японская фигуристка напомнила об уважении в спорте
18 декабря 2019, 05:24
Несите зачетки: ГД и СФ отчитаются перед президентом 24 декабря
18 декабря 2019, 05:24
Депутаты Госдумы решили "объявить бой" курению на кухнях коммуналок
18 декабря 2019, 11:54
Большие пресс-конференции Путина: Самые яркие цитаты президента
17 декабря 2019, 19:39
ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставил...
18 декабря 2019, 02:09
Германия готовится к санкциям США: Немцы предсказывают проблемы "Северному поток...
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядка...
18 декабря 2019, 08:39
"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные...
18 декабря 2019, 05:24
Украинцы в ЕС: насилие, грабежи и убийства (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 14:09
Русские не побоялись и объявили бойкот ОИ-2020. Американцы планируют новый "удар"
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
12 декабря 2019, 12:54
Кто вставляет палки в колёса "Северному потоку - 2": Дания назвала авторов жалобы на российский газопровод
17 декабря 2019, 03:24
Зеленский получил "нож в спину" от "Квартала 95": Президенту Украины напомнили о невыполненных обещаниях
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.