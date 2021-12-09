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Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной власти

09 декабря 2021, 19:55  •  69 • Политика
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был принят Госдумой в четверг, 9 декабря, во втором чтении. Власти российских регионов, органы местного самоуправления, а также федеральные органы власти «входят в единую систему публичной власти», взаимодействие элементов которой обеспечивает глава государства, говорится в документе.
«В целях обеспечения стабильности системы публичной власти предлагается определить, что срок полномочий высшего должностного лица и законодательного органа субъекта Российской Федерации составляет 5 лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также руководители регионов, согласно документу, не смогут занимать должность более двух сроков подряд.
Во втором чтении документ дополнили положения об участии федеральной власти в формировании состава исполнительных органов власти регионов. Речь идет о региональных министерствах финансов, здравоохранения, образования. Также в данный список включены ведомства, регулирующие сферу жилищного контроля и тарифов.
Законопроект также разрешает руководству регионов и федеральному центру передавать друг другу часть своих полномочий, если это соответствует законодательству. Законы, принятые субъектами РФ, не могут идти вразрез с федеральными законами и российской Конституцией, сказано в документе.
При этом законы, принятые Госдумой, могут регулировать работу руководства региональных столиц и федеральных территорий.
Кроме того, в законопроекте сказано, что должность руководителей регионов России должна называться «глава». Законопроектом предусмотрена возможность вхождения одного региона страны в состав другого. Документ также предлагает разрешить направлять доходы автономных округов в бюджет субъекта.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что изменится и механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе и в связи с утратой доверия. Также глава государства может выносить предупреждение и выговор главе субъекта.
Ранее, 2 ноября, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» может быть принят в декабре этого года. Данный законопроект внесли в Госдуму Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.
При этом парламентарии в Татарстане 25 октября не поддержали вышеуказанный законопроект. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.
27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию. По его словам, упорядоченность необходима, однако в то же время важно учитывать определенную специфику ряда регионов, например Татарстана.
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