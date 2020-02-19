Госдума приняла во втором чтении проект закона о расширении маткапитала

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы маткапитала. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил корреспондент «Известий» из зала нижней палаты парламента.

Правительство России внесло в Госдуму проект закона в прошлом году. Предлагалось разрешить использование средств маткапитала на строительство или реконструкцию объекта строительства на садовом участке.

15 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил, в частности, сохранить материнский капитал до конца 2026 года и увеличить его размер.

После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания президента. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении в четверг, 20 февраля.