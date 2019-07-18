Госдума приняла в третьем чтении закон о шпионских гаджетах

Госдума в четверг, 18 июля, приняла в третьем чтении пакет законопроектов о шпионских приборах — «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает «РИА Новости».

Согласно закону, в данную категорию попадают гаджеты, созданные для скрытного, тайного и неочевидного получения информации (или доступа к ней) без ведома ее обладателя.

При этом сюда не относятся устройства бытового назначения, находящиеся в свободном обороте, предназначенные для аудио-, видео-, фотофиксации и установления геолокации. Исключением являются случаи, когда такие приборы переделаны для получения и хранения информации, «составляющей личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома обладателя».

Поправки будут введены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. За незаконное производство, приобретение и сбыт шпионских гаджетов может грозить до четырех лет лишения свободы.

Во втором чтении закон приняли 16 июля.

В декабре 2018 года Верховный суд рекомендовал не привлекать к ответственности граждан, которые купили «шпионские» устройства для обеспечения личной безопасности или по ошибке. В постановлении поясняется, что случаи, когда люди приобретают технику для обеспечения безопасности семьи, сохранности имущества или с целью контроля за передвижениями животных, не подпадают под ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Также суд рекомендовал исключить случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности за покупку такого товара, если человек не знал о его истинном предназначении.