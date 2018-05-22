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Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях

22 мая 2018, 11:39  •  160 • Политика

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.

Правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

"Целью настоящего федерального закона является защита интересов и безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, в совершении других действий, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ", - говорится в тексте закона.

Документ был инициирован группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению из текста документа было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Эти компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта норма из законопроекта исключена.

Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольными таким государствам или аффилированными с ними.

У правительства также останутся полномочия - вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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