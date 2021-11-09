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Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
09 ноября 2021, 20:00 • 85 • Политика
Государственная дума на заседании во вторник, 9 ноября, приняла в первом чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них — пять лет.
Согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации. Кроме того, законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.
Данный законопроект внесли в Госдуму председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября. Они отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.
Однако 25 октября парламентарии в Татарстане не поддержали вышеуказанный законопроект. Депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.
При этом еще в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента. Вместе с тем, по словам Пескова, в дальнейшем следует прийти к единообразию.
21 декабря 2010 года Госдумой были приняты поправки в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ», тогда как 4 декабря того же года они были одобрены Советом Федерации.
С тех пор и по настоящее время наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ не должно содержать слов, совпадающих с должностью главы государства — президента России.
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