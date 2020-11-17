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Госдума приняла в первом чтении законопроект о квоте сенатора для экс-президента

17 ноября 2020, 17:40  •  76 • Политика
На заседании Госдумы 17 ноября парламентарии приняли в первом чтении законопроект о праве экс-президента России претендовать на пожизненную квоту сенатора.
Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» выступил действующий российский лидер Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию страны.
В соответствии с документом, президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может получить место в Совете Федерации пожизненно.
При этом бывший глава государства приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу.
Согласно конституции указывается, что пожизненную квоту сенатора могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
При этом, согласно Основному закону страны, президент может быть отрешен от должности, а бывший глава государства лишен неприкосновенности Советом Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или ином тяжком преступлении, которое подтверждено заключением Верховного суда и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 5 ноября.

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