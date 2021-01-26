Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Законопроект о «гаражной амнистии» приняли в первом чтении в Государственной думе. Об этом во вторник, 26 января, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Целью проекта станет создание условий, благодаря которым граждане смогут оформлять права на гаражи и землю, а также предоставление россиянам возможности распоряжаться имуществом и защищать свои права.

Согласно документу, будет разработан алгоритм, по которому гражданам будут передавать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с построенными до 30 декабря 2004 года гаражами. Также будет указан список документов, который нужно иметь для покупки таких участков.

При этом россияне смогут избежать самостоятельного обеспечения кадастрового учета, процедурой займутся органы местного самоуправления. Кроме того, граждане смогут не оплачивать госпошлину, поскольку объект регистрировать будут также органы МСУ.

Кроме того, для гаражей, построенных до вступления в силу Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года), будет действовать упрощенный порядок предоставления участков до 1 января 2026 года, пишет «Газета.ру».

Ранее во вторник сообщалось, что Государственная дума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). С 1 января 2021 года такой порядок уже был введен постановлением российского правительства и теперь его предлагается зафиксировать нормами федерального закона.