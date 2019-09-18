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Госдума приняла в первом чтении проект о создании единого ресурса данных россиян

18 сентября 2019, 02:39  •  40 • Политика
Госдума приняла во вторник, 17 сентября, в пером чтении правительственный законопроект о создании единого информационного ресурса сведений о россиянах.
Оператором федеральной информационной системы выступит Федеральная налоговая служба (ФНС) России, уточняет агентство городских новостей «Москва». В ресурс будут вводиться базовые данные граждан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, ИНН, СНИЛС и другие), а также дополнительные сведения (семейное положение, родственные связи и иные) о физическом лице.
Эта мера должна повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления; обеспечить актуальность и достоверность информации о населении; сократить сроки оказания муниципальных и государственных услуг, а также исполнения муниципальных и государственных функций.
Ранее в этот же день глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю требуется гибкое законодательство, которое позволяло бы решать вопросы между работодателем и сотрудником в индивидуальном порядке.

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