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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020 год

23 октября 2019, 23:54  •  36 • Политика
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно документу, доходы казны в 2020 году ожидаются на уровне 20,379 трлн рублей, а в следующие два года они вырастут до 21,2 трлн рублей и 22 трлн рублей соответственно.
Расходы, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей — в 2021 году и до 21,763 трлн рублей — в 2022 году.
Профицит федерального бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей, отмечает ТАСС.
Инфляция на 2020 год заложена на уровне 3% в годовом выражении.
Также проект бюджета предполагает рост материнского капитала на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей. На общее финансирование программы предусмотрено около 325 млрд рублей.
Документ был внесен правительством на рассмотрение депутатов Госдумы 30 сентября.

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