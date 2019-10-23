Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020 год

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно документу, доходы казны в 2020 году ожидаются на уровне 20,379 трлн рублей, а в следующие два года они вырастут до 21,2 трлн рублей и 22 трлн рублей соответственно.

Расходы, как ожидается, также будут расти — до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей — в 2021 году и до 21,763 трлн рублей — в 2022 году.

Профицит федерального бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей, отмечает ТАСС.

Инфляция на 2020 год заложена на уровне 3% в годовом выражении.

Также проект бюджета предполагает рост материнского капитала на 3,8% — до 466,6 тыс. рублей. На общее финансирование программы предусмотрено около 325 млрд рублей.

Документ был внесен правительством на рассмотрение депутатов Госдумы 30 сентября.