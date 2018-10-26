Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора ...
«Патриотизм – это не хвастовство ракетами, а развитие экономики!»
Менее трети американцев поддерживают заявление Трампа о выходе из договора о РСМ...
Глава УПЦ КП заявил о необходимости смены названия УПЦ МП
Главная / В России

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О гражданстве»: кто сможет рассчитывать на получение убежища в России

26 октября 2018, 17:39  •  71 • В России

Пока поправки к Закону были приняты только в первом чтении, слушания шли в закрытом режиме, но первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, рассказал «Комсомолке», что нам ждать от этого законотворчества и на что рассчитывать не стоит.

Во время прямой линии 7 июня, Владимир Путин внимательно выслушал жалобу беженцев с Донбасса, на трудности с легализацией в России. Президент поручил полиции упростить все, что «связано со сферой приобретения российского гражданства». К октябрю поправки созрели.

Судя по скупым комментариям представителей МВД, а именно они вносили корректировали Закон, ничего прорывного или сенсационного пока принять не удалось. По словам замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, и в нынешней редакции от претендентов на гражданство требуется регистрация по месту жительства, хотя все понимают, как это сложно. Но, как заметил, Константин Затулин, надежды есть на «второе чтение» поправок к Закону:

- Надеюсь, что «расколдуют» и наши поправки, которые мы вносили. Например, изъятие паспортов без суда.

Но, в целом, вчера был рассмотрен полезный документ. Он улучшит действующую сейчас программу по переселению соотечественников – он ее упрощает. Речь идет о той самой категории иностранных граждан, которым из гуманитарных соображений может быть предоставлено гражданство России в упрощенном порядке.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Предоставление убежища?

- Но при соблюдении целого ряда условий, которыми напичкан наш Закон о гражданстве. Эти категории граждан определяет президент. Я сомневаюсь, что это верх законотворческой мысли. Скорее это «отложенное решение». Вместо того чтобы самим определить категории граждан, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке, они (депутаты – прим.корр.) решили поручить это президенту. Я очень надеюсь, что ко второму чтению мы все-таки будем знать, что это за категории.

- Например?

-Закон в таком виде никак не решает проблемы сотен тысяч граждан Украины, которые скопились на нашей территории. Вынуждены бесконечно продлевать свое пребывание в России, нарушать эти сроки, хитрить – потому что очень сложно найти работу и снять жилье без вида на жительство. И при этом не могут вернуться на Украину. И в то же время мы объявляем «миграционные амнистии» для Киргизии, Таджикистана и Молдовы. А вот наш Закон, в котором мы предлагали вывести из тени граждан Украины нарушившие сроки пребывания, он так и лежит непринятый. В этом Законе на эту тему ничего не говорится. Зато на обсуждении поправок мы говорили о сроках ожидания российского гражданства – от двух до десяти лет! В то же время, в зоне приднестровского конфликта Румыния раздает свое гражданство. Такое впечатление, что мы начинаем работать с мигрантами с «чистого листа», забыв о людях, которые бежали после майданного переворота с Украины. И еще многие сотни тысяч людей, наших, по крови, духу и языку, ждут, и не знают, могут ли они рассчитывать без волокиты на убежище в России? Пока проблему решили по-солдатски – отправили ее на верхний уровень, к президенту.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
71
Источник
Похожие новости
26 октября 2018, 17:39
Навальный с непогашенной «условкой» улетел в Вену
26 октября 2018, 17:39
Варфоломей считает славян «унтерменшами» в православии
26 октября 2018, 01:24
Если нападут националисты, Русская церковь на Украине не продержится и часа

25 октября 2018, 20:24
«Жду конкретных предложений»: Путин поручил Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия
26 октября 2018, 17:39
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О гражданстве»: кто сможет рассчитывать на получение убежища в России
26 октября 2018, 15:54
Наводнение на Кубани: шесть человек стали жертвами стихии в Краснодарском крае
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 октября 2018, 01:54
Берега попутали
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из к...
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга»...
26 октября 2018, 09:39
«Украина загонит себя в тупик»: В Киеве придумали альтернативу разрыву договора с Рос...
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надав...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
20 октября 2018, 23:39
Казахстан-2018: Русские, уезжайте в Россию! (Романов Роман)
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
25 октября 2018, 04:24
О чем молчат пилоты: Daily Mail раскрыл неприятную правду о полетах в авиалайнерах
20 октября 2018, 20:24
«Чудо-женщина» из Якутска: Новый мэр города стала героем соцсетей
20 октября 2018, 17:09
Шойгу открыл фронт против США в Юго-Восточной Азии
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.