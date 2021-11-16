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Госдума приняла в I чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков

16 ноября 2021, 19:25  •  64 • Политика
Госдума во вторник, 16 ноября, приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГД РФ.
Данный законопроект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Речь идет о создании электронного документа, который будет необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования.
В ГД РФ подчеркнули, что это будет сделано с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».
Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, принятие подобного законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, который был накоплен при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017.
Источник в Госдуме рассказал «Известиям» в июле, что сразу после сентябрьских выборов нижняя палата рассмотрит правительственный законопроект, который узаконит эти требования. Речь идет о внесении поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Кроме того, по его словам, с 2022 года россиянам могут предложить посещать спортивные соревнования только после прохождения электронной идентификации.
8 ноября комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о внедрении системы идентификации зрителей, писала газета «Спорт-Экспресс». Отмечалось, что владельцам персонифицированных карт будут доступны дополнительные услуги на стадионе.
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