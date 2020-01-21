Госдума приняла в I чтении законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно поправкам в закон "О безопасности", заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

"Главой государства было принято решение о необходимости расширения состава Совета безопасности за счет введения новой должности - заместителя председателя Совета безопасности. В связи с изложенным требуется корректировка названного федерального закона", - сказал полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх, представляя документ.

Отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Николая Коломейцева, полпред главы государства отметил, что не считает необходимым вводить в этом документе ограничения в отношении гражданства ближайших родственников зампреда Совбеза. "Те правоотношения, которые вы затронули в своем вопросе, регулируются другим законодательством, посвященном защите сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, - пояснил он. - Здесь никаких дополнительных мер, особенно в отношении конкретной должности, конкретного должностного лица".

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со своей стороны назвал важным наличие в законопроекте нормы о предотвращении конфликта интересов. "Заместитель председателя Совета безопасности обязан уведомить о возникновении конфликта интересов и принимать меры для того, чтобы устранить такой конфликт, что также соответствует и конституции, и антикоррупционному законодательству", - обратил он внимание на одно из положений документа.

Второе чтение законопроекта должно пройти уже 22 января, добавил Пискарев.

Указ главы государства

16 января президент Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности". Как в понедельник отметил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, у парламентариев нет никаких оснований затягивать рассмотрение инициативы.

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента от 6 мая 2011 года.