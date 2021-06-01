Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов

01 июня 2021, 16:10  •  14 • Политика
Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в России. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 июня.
Законопроект предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны открывать свои филиалы в стране.
Отмечается, что подобные обязанности также планируется распространить и на провайдеров хостинга. К данному списку будут относиться операторы рекламных систем и организаторы распространения информации в Сети.
Документ устанавливает ряд мер по принуждению IT-компаний к выполнению вышеуказанных требований. Авторы инициативы уточняют, что к ним относятся запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, проведение платежей в их адрес, а также запрет на поисковую выдачу.
Отмечается, что инициатива позволит обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия. При этом, согласно законопроекту, в случае если руководство компаний откажется выполнять ряд требований, может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
Накануне соответствующий законопроект поддержало правительство России. В кабмине отметили, что предложенное регулирование представляется актуальным и востребованным.
28 мая законопроект о регулировании IT-гигантов поддержали Минцифры и Роскомнадзор. В свою очередь, замглавы РКН Милош Вагнер заявил, что в службе изучили проект, поддерживают его и готовы к реализации.
24 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Речь шла в том числе о таких компаниях, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp, Google и др.
Инициативу обязать крупные IT-компании открывать представительства в России выдвинула Госдума 13 мая. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 11:35
"Сожгли дотла": Западу припомнили глупую ошибку с Крымом
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 13:25
Зеленский назвал новую дату войны с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2021, 23:45
В России просчитали маневры Киева: "Простоватые хитрецы"
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
26 мая 2021, 13:30
"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
31 мая 2021, 01:40
Myśl Polska: сериал под названием «История польской глупости» продолжается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.