Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании IT-гигантов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать представительства в России. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 июня.

Законопроект предусматривает, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны открывать свои филиалы в стране.

Отмечается, что подобные обязанности также планируется распространить и на провайдеров хостинга. К данному списку будут относиться операторы рекламных систем и организаторы распространения информации в Сети.

Документ устанавливает ряд мер по принуждению IT-компаний к выполнению вышеуказанных требований. Авторы инициативы уточняют, что к ним относятся запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, проведение платежей в их адрес, а также запрет на поисковую выдачу.

Отмечается, что инициатива позволит обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия. При этом, согласно законопроекту, в случае если руководство компаний откажется выполнять ряд требований, может грозить полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

Накануне соответствующий законопроект поддержало правительство России. В кабмине отметили, что предложенное регулирование представляется актуальным и востребованным.

28 мая законопроект о регулировании IT-гигантов поддержали Минцифры и Роскомнадзор. В свою очередь, замглавы РКН Милош Вагнер заявил, что в службе изучили проект, поддерживают его и готовы к реализации.

24 мая глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. Речь шла в том числе о таких компаниях, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, WhatsApp, Google и др.

Инициативу обязать крупные IT-компании открывать представительства в России выдвинула Госдума 13 мая. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 21 мая.