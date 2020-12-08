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Госдума приняла в I чтении проект о признании физлиц и организаций иноагентами

08 декабря 2020, 21:30  •  12 • Политика
Госдума на заседании 8 декабря приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности лиц и объединений, признанных в РФ иноагентами.
С инициативой выступили члены комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» предлагает ввести ряд новых норм, касающихся деятельности иностранных агентов.
Документ регулирует деятельность компаний и физических лиц. Иноагенты могут привлекаться к уголовной ответственности в случае повторного нарушения закона.
В соответствии с законом физические лица, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа, признаются иностранными агентами. Таким же статусом могут наделить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Законопроект поддержало правительство РФ.
18 ноября он был внесен в Госдуму. В тот же день в нижнюю палату парламента внесли проект закона, который обязывает получающих зарубежное финансирование кандидатов информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.
27 ноября глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что было предложено ввести ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет для физлиц-иноагентов за сбор данных о нацбезопасности.

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