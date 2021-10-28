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Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

28 октября 2021, 15:05  •  42 • Политика
Государственная дума на заседании в четверг, 28 октября, приняла в I чтении проект бюджета России на 2022–2024 годы. Соответствующий проект закона размещен в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
«За» проголосовали 338 парламентариев, «против» — 82, один человек воздержался.
Документ внесли в Госдуму 30 сентября. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.
Согласно проекту, доходы федерального бюджета на 2022 год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд рублей, что составляет 18,8% к ВВП, на 2023-й — 25 трлн 540,2 млрд рублей (18% к ВВП), на 2024-й — 25 трлн 831,8 млрд рублей (17% к ВВП).
Объем расходов на следующий запланирован в 23 трлн 694,2 млрд рублей (17,8% к ВВП), на 2023-й — 25 трлн 241,1 млрд рублей (17,8% к ВВП), на 2024-й — 26 трлн 354,4 млрд рублей (17,4% к ВВП).
Профицит в 2022-м предусмотрен в 1 трлн 327,7 млрд рублей (1% к ВВП), в 2023 году — в 299,1 млрд рублей (0,2% к ВВП). В 2024 году запланирован дефицит в объеме 522,7 млрд рублей (0,3% к ВВП).
Основные характеристики бюджета страны на три года рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн рублей в 2022 году, 141,88 трлн рублей — в 2023-м и 151,5 трлн рублей — в 2024-м. Инфляция учтена на уровне 4%.
В 2022 году прогнозируется увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с текущим годом с 6,8% до 7,2% ВВП, в 2023-м — их снижение до 6,5%, в 2024-м — до 5,7%. Это связано с прогнозируемым постепенным снижением цен на нефть марки Urals, а также на природный газ, и с изменением структуры добычи в пользу льготных режимов налогообложения.
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет на 2022 год прогнозируется в объеме 9,542 трлн рублей, при этом базовые нефтегазовые доходы составят 6,145 трлн рублей, а дополнительные — 3,397 трлн рублей. В 2023 и 2024 годах объем нефтегазовых доходов прогнозируется на уровне 9,194 трлн и 8,564 трлн рублей соответственно, из них базовые нефтегазовые доходы — 6,483 трлн и 6,467 трлн рублей, дополнительные — 2,71 трлн и 2,096 трлн рублей.
В части ненефтегазовых доходов в 2022–2024 годах прогнозируется снижение их доли в ВВП — с 11,6% до 11,4%. Доля нефтегазовых доходов в 2022–2024 годах в общем объеме доходов федерального бюджета должна упасть с 38,1% до 33,2%, доля ненефтегазовых доходов — вырасти с 61,9% до 66,8%.
В 2023–2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022–2023 годах. В результате к концу 2024-го средства ФНБ должны вырасти до 23,267 трлн рублей.
Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн рублей, в 2024-м — 2,98 трлн рублей. Согласно заключению Счетной палаты, в 2022-м расходы федерального бюджета по сравнению с 2019, допандемийным годом, вырастут на 5,479 трлн рублей, или на 30,1%.
Расходы федерального бюджета на реализацию 47 государственных программ (открытая часть) на 2022 год планируются в обхеме 15,563 трлн рублей, на 2023-й — 16,242 трлн рублей, на 2024-й — 16,569 трлн рублей, или 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов открытой части федерального бюджета соответственно.
Трансферты и субвенции регионам России планируются в 2022 году на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей меньше показателя сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2021 года. В 2023-м объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, в 2024-м — 3,387 трлн рублей.
Расходы на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), без учета сведений, составляющих гостайну, в 2022 году предусмотрены в обхеме 960,3 млрд рублей, что на 74,5 млрд рублей больше бюджетных ассигнований в предыдущем бюджетном цикле. В 2023 году расходы запланированы в объеме 969,6 млрд рублей, в 2024-м — 930,4 млрд рублей.
Доля ФАИП в общем объеме расходов федерального бюджета снижается с 4,1% в 2022 году до 3,5% — в 2024-м, а в 2021 году они составляли 3,9%.
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