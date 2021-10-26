Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о продлении дачной амнистии

Государственная дума на заседании во вторник, 26 октября, приняла в 1-м чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Инициатива в нижнюю палату парламента внесли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в августе.

Авторы инициативы предлагают «признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности, чтобы эти люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству», говорил Крашенников.

Амнистия предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, предлагается признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач по законопроекту смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

20 сентября источник «Известий» сообщил, что в октябре Госдума нового созыва рассмотрит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года, а также ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома.

2 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до марта 2026 года, в том же месяце президент России Владимир Путин подписал документ. Данный проект был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Он предполагает продление на пять лет упрощенного порядка оформления прав граждан на жилые и садовые дома.