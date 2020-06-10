Госдума приняла смягчающий наказание для беременных проект закона

Депутаты Государственной думы на заседании во вторник, 9 июня, приняли в первом чтении законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести.

Как следует из документа, к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, можно применить условно-досрочное освобождение, либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания.

В поправках, вносимых в Уголовный кодекс РФ, при этом уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года уже шесть, а на 1 марта 2019 года — восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин было 17, на 1 марта 2019 года — 19.

Законопроект разработан в целях реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ от 14 марта 2018 года.

В середине марта Госдума приняла закон, разрешающий перевод осужденных в исправительные учреждения вблизи дома или места проживания родственников. Для этого изменят две статьи Уголовно-исполнительного кодекса России.