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Госдума приняла смягчающий наказание для беременных проект закона

10 июня 2020, 01:00  •  66 • Политика
Депутаты Государственной думы на заседании во вторник, 9 июня, приняли в первом чтении законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести.
Как следует из документа, к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, можно применить условно-досрочное освобождение, либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания.
В поправках, вносимых в Уголовный кодекс РФ, при этом уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.
Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года уже шесть, а на 1 марта 2019 года — восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин было 17, на 1 марта 2019 года — 19.
Законопроект разработан в целях реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ от 14 марта 2018 года.
В середине марта Госдума приняла закон, разрешающий перевод осужденных в исправительные учреждения вблизи дома или места проживания родственников. Для этого изменят две статьи Уголовно-исполнительного кодекса России.

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