Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии

Депутаты Госдумы предлагают правительству РФ ввести в отношении Грузии специальные экономические меры из-за «продолжения недружественных действий». Об этом говорится в проекте заявления, размещенном в электронной базе данных нижней палаты 8 июля.

«Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом <…> «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», — сказано в тексте документа.

В дальнейшем предложения рекомендуется внести на рассмотрение главе государства. Также депутаты осудили непрекращающиеся «антироссийские провокации в Грузии» и отметили, что дальнейшие выпады со стороны радикалов лишь усугубят отношения между Москвой и Тбилиси.

Ранее в этот день на заседании совета Госдумы был поднят вопрос о прекращении поставок вина и воды из Грузии и запрете денежных переводов в эту страну. Принимая во внимание русофобские настроения в Грузии, было принято решение рекомендовать правительству ввести ряд ограничений. В кабмине обращение депутатов обещали рассмотреть.

20 июня в Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Ситуация вызвала недовольство ряда политических партий. Позже в центре грузинской столицы начались беспорядки, во время которых пострадали 240 человек, еще более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране. МИД РФ также считает пребывание в Грузии опасным.