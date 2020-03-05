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Госдума позволит мужчинам стать "негосударственным" пенсионером с 60 лет
05 марта 2020, 20:35 • 75 • Политика
Госдума России позволит мужчинам стать "негосударственным" пенсионером с 60 лет, а женщинам - с 55 лет.
Депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении законопроект о выплате негосударственных пенсий. Об этом пишет "Парламентская газета".
Авторами инициативы выступила группа парламентариев, которую возглавлял председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно задумке, женщинам негосударственные пенсии будут выплачивать с 55 лет, а мужчинам - с 60 лет.
На выплаты смогут претендовать граждане, которые воспользовались услугами негосударственных пенсионных фондов. Впрочем, в договорах руководство НПФ сможет прописать иные условия, которые повысят возрастную планку.
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