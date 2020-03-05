Госдума позволит мужчинам стать "негосударственным" пенсионером с 60 лет

Депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении законопроект о выплате негосударственных пенсий. Об этом пишет "Парламентская газета".

Авторами инициативы выступила группа парламентариев, которую возглавлял председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно задумке, женщинам негосударственные пенсии будут выплачивать с 55 лет, а мужчинам - с 60 лет.

На выплаты смогут претендовать граждане, которые воспользовались услугами негосударственных пенсионных фондов. Впрочем, в договорах руководство НПФ сможет прописать иные условия, которые повысят возрастную планку.